ہانیہ اور عاصم کی شادی کی خبریں زیر گردش، اداکارہ کا مبہم بیان
لاہور(شوبزڈیسک )عالمی شہرت یافتہ اداکارہ ہانیہ عامر اور میوزک انڈسٹری سے وابستہ مشہور گلوکار و اداکار عاصم اظہر کی شادی سے متعلق قیاس آرائیوں نے زور پکڑ لیا۔
مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئندہ برس 2 معروف اداکارائیں پیا دیس سدھار جائیں گی۔ زیر گردش خبروں کے پیشِ نظر صارفین قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان اداکاراؤں میں سے ایک ہانیہ عامر ہیں اور اداکارہ آئندہ برس عاصم اظہر سے شادی کرنے والی ہیں۔ہانیہ ان قیاس آرائیوں کی ایک وجہ گزشتہ برس کے آغاز میں عاصم اور میرب کی منگنی کا ختم ہونا اور حالیہ دنوں میں ہانیہ اور عاصم دونوں کی بڑھتی ہوئی قربتیں بھی ہے ۔اب حال ہی میں کرسمس کے موقع پر ہانیہ نے پوسٹ شیئر کی ہے جس کے کمنٹس میں تبصرہ کرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ ‘ہانیہ سنا ہے آپ شادی کرنے والی ہیں؟’۔صارف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اداکارہ نے دلچسپ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ‘‘میں نے بھی یہی سنا ہے ‘‘۔