راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مہندی کی تصاویر وائرل

راحت فتح علی خان کی بیٹی کی مہندی کی تصاویر وائرل

لاہور(شوبزڈیسک )عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کلاسیکل اورغزل گائیک راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان مہندی کی تصاویر وائرل ہوگئیں ۔

 گزشتہ روز راحت فتح علی خان کی بیٹی ماہین خان کی مہندی کی تقریب لاہور میں ہوئی، اس نجی تقریب میں خاندان کے لوگوں کے علاوہ ان کے قریبی دوستوں نے شرکت کی۔دلہن نے گلابی رنگ کا خوبصورت لہنگا اور چولی زیب تن کی ہوئی تھی جس پر مدھم سنہری اور رنگ برنگی کڑھائی کی گئی تھی جبکہ ساتھ میں نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔مہندی کی لہنگے میں ماہین خان نہایت نفیس اور دلکش لگ رہی ہیں جب کہ ان کے دولہا نے ہلکی کڑھائی والا پیلے رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔راحت فتح علی خان اور ان کے اہلِ خانہ نے مہمانوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں، معروف گلوکار وارث بیگ بھی اس تقریب میں شریک ہوئے ۔

 

