پپیتا کھائیں اور بری یادیں بھول جائیں:حرا مانی
کراچی (شوبز ڈیسک ) معروف اداکارہ حرا مانی نے انسٹاگرام پر مداحوں کے لیے ایک دلچسپ اور ہلکے پھلکے پیغام شیئر کیا۔۔۔۔
اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ پپیتا کھانے کے بعد بری یادیں مٹ جاتی ہیں، آزما کر دیکھو۔ پوسٹ میں حرا مانی خود پپیتا کھاتے ہوئے دکھائی دیں اور اپنے اندازِ مزاح اور دلکشی کے ذریعے ناظرین کے لیے خوشی کا پیغام دیا۔ واضح رہے کہ حرا مانی نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور ٹیلی ویژن ہوسٹ کیا اور صبح کے شوز اور تفریحی پروگرامز میں اپنی توانائی اور خوشگوار شخصیت کی بدولت جلد ہی ناظرین کی پسندیدہ بن گئیں۔ حرا مانی اکثر سوشل میڈیا پر گھر بیٹھے گانے کی ویڈیوز شیئر کرتی ہیں، جن میں کلاسیکی گانے جیسے لگ جا گلے ، آج جانے کی ضد نہ کرو اور جانا زندگی سے نہ جانا شامل ہیں۔