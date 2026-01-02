صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:ایک غلطی نے خاتون کولاکھوں ڈالر جتوا دیے

  • عجائب دنیا
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی خاتون کو ایک غلطی نے ڈھائی لاکھ ڈالر کا جیک پاٹ جتوا دیا۔۔۔۔۔

امریکی ریاست اِلینوائے کے شہر جانسن سٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون ہولی نے بتایا کہ انہیں ویب سائٹ سے دو ڈالر فاسٹ پلے ٹکٹ خریدنا تھا لیکن انہوں نے حادثاتی طور پر 20ڈالر میگنیفیسنٹ ملٹی پلائر ٹکٹ خرید لیا۔ہولی نے بتایا کہ وہ فلم دیکھ رہی تھیں اور اس ہی دوران انہوں نے حادثاتی طور پر 20 ڈالر ٹکٹ خرید لیا۔غیر ارادی طور پر خریدا جانے والے اس ٹکٹ سے خاتون نے 2 لاکھ 50 ہزار ڈالر کا جیک پاٹ جیت لیا۔انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے نتائج چیک کیے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ انعام جیت چکی ہیں۔خاتون نے ویب سائٹ سے دو ڈالر فاسٹ پلے ٹکٹ خریدنا تھا لیکن انہوں نے حادثاتی طور پر 20 ڈالر کا ٹکٹ خریداتھا۔

 

