میٹا نے مشہور اے آئی کمپنی Manus خرید لی

  • عجائب دنیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)فیس بک اور انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس اسٹارٹ اپ Manus خرید لی۔ کمپنی کی جانب سے یہ قدم میٹا کے تمام پلیٹ فارمز پر اے آئی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کی جانب اشارہ ہے ۔۔

اگرچہ کمپنی معاشی اعتبار سے نیچے جا رہی ہے لیکن وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یہ ڈیل دو ارب ڈالر سے زیادہ میں طے پائی ہے ۔سنگاپور کا مقامی پلیٹ فارم Manus نے اپنا پہلا ‘عام استعمال’ کا اے آئی ایجنٹ رواں برس کے شروع متعارف کرایا تھا۔کمپنی پیسوں کے عوض سبسکرپشنز پیش کرتی ہے جس کو صارفین ریسرچ اور کوڈنگ جیسے متعدد افعال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ایک بیان میں میٹا نے بتایا کہ Manus روزانہ عالمی سطح پر لاکھوں صارفین کی ضروریات پوری کر رہا ہے ،ڈیل دو ارب ڈالر سے زیادہ میں طے پائی۔

 

