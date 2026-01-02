صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمر ترین بلی فلاسی کی 30ویں سالگرہ، عالمی ریکارڈ بنالیا

  • عجائب دنیا
معمر ترین بلی فلاسی کی 30ویں سالگرہ، عالمی ریکارڈ بنالیا

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ سے تعلق رکھنے والی بلی فلاسی (Flossie) نے 30 دسمبر 2025 کو اپنی 30ویں سالگرہ منا کر ایک بار پھر دنیا کی معمر ترین زندہ بلی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔۔۔۔۔

فلاسی کی پیدائش 29 دسمبر 1995 کو ہوئی تھی، یہ برطانوی ڈومیسٹک شارٹ ہیئر ٹارٹائز شیل بلی ہے ، جو ابتدا میں انگلینڈ کے علاقے مرسی سائیڈ میں ایک کالونی میں رہتی تھی، بعد ازاں ایک ہسپتال میں کام کرنے والے فرد نے اسے بچپن میں گود لے لیا تھا،سال 2022 میں فلاسی نے اس وقت عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا جب اس کی عمر 26 سال اور 316 دن تھی، جو انسانی عمر کے لحاظ سے تقریباً 120 سال کے برابر سمجھی جاتی ہے ۔فلاسی کی موجودہ نگہبان وکی گرین ہیں، جو لندن کے قریب علاقے اورپنگٹن میں رہتی ہیں۔وکی گرین کا کہنا ہے کہ مجھے شروع سے اندازہ تھا کہ فلاسی ایک خاص بلی ہے ۔   

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

2025پاکستان کرکٹ کیلئے کامیابیوں بھر اسال ثابت

ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں: وسیم اکرم کا مشورہ

آسٹریلوی بیٹر عثمان خواجہ پر ریٹائرمنٹ کے لیے دباؤ بڑھنے لگا

منیجر انجم سعید کو ہاکی ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا نہ بھیجنے کا فیصلہ

پی ایس ایل میں 2نئی فرنچائزز کی قیمت 100کروڑ روپے مقرر

پی ایس ایل کے 10سال مکمل، شاندار ویڈیو جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak