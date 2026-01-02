معمر ترین بلی فلاسی کی 30ویں سالگرہ، عالمی ریکارڈ بنالیا
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ سے تعلق رکھنے والی بلی فلاسی (Flossie) نے 30 دسمبر 2025 کو اپنی 30ویں سالگرہ منا کر ایک بار پھر دنیا کی معمر ترین زندہ بلی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔۔۔۔۔
فلاسی کی پیدائش 29 دسمبر 1995 کو ہوئی تھی، یہ برطانوی ڈومیسٹک شارٹ ہیئر ٹارٹائز شیل بلی ہے ، جو ابتدا میں انگلینڈ کے علاقے مرسی سائیڈ میں ایک کالونی میں رہتی تھی، بعد ازاں ایک ہسپتال میں کام کرنے والے فرد نے اسے بچپن میں گود لے لیا تھا،سال 2022 میں فلاسی نے اس وقت عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا جب اس کی عمر 26 سال اور 316 دن تھی، جو انسانی عمر کے لحاظ سے تقریباً 120 سال کے برابر سمجھی جاتی ہے ۔فلاسی کی موجودہ نگہبان وکی گرین ہیں، جو لندن کے قریب علاقے اورپنگٹن میں رہتی ہیں۔وکی گرین کا کہنا ہے کہ مجھے شروع سے اندازہ تھا کہ فلاسی ایک خاص بلی ہے ۔