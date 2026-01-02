صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز کمی

  • کاروبار کی دنیا
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز کمی

تولہ سونا 2ہزار400روپے کی کمی سے 4لاکھ 54ہزار 562کا ہوگیا چاندی کی فی تولہ قیمت 83روپے کی کمی سے 7635روپے ہوگئی

کراچی (بزنس رپورٹر) عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے ۔عالمی بلین مارکیٹ میں جمعرات کو سونا 24 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4322 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 2 ہزار400 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 54 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2 ہزار 58 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 89 ہزار 713 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ بدھ کو فی تولہ سونے کی قیمت 2500 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 56 ہزار 962 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 83 روپے کی کمی سے 7635 روپے ہوگئی۔سال 2025 کے دوران ایک تولہ 24 قیراط سونے کی قیمت میں ایک لاکھ 84 ہزار362روپے اور ایک تولہ 24 قیراط فی تولہ چاندی کی قیمت میں 4ہزار368روپے کا اضافہ ہوا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوریاں ، ڈکیتیاں جاری ، شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لئے

نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ،ون ویلنگ،سینکڑوں گرفتار

گوجرانوالہ :چار مبینہ پولیس مقابلے ، ایک ملزم ہلاک ، 5زخمی

ٹاؤن شپ ،گھریلو حالات سے دلبرداشتہ 46 سالہ شخص نے خودکشی کر لی

فوڈ اتھارٹی خوشاب کی کارروائیاں، کروڑوں کے جرمانے

پو لیس کی کارروائی شراب فروش گرفتار، 20 لٹر دیسی شراب برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak