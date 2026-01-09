صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نادیہ خان کی پرانی تصویر وائرل، عمر پر نئی بحث چھڑگئی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نادیہ خان کی پرانی تصویر وائرل، عمر پر نئی بحث چھڑگئی

لاہور(شوبز ڈیسک)نادیہ خان کی ایک پرانی تصویر وائرل ہونے پر ان کی عمر کے حوالہ سے بحث چھڑ گئی۔

تصویر ان کے ابتدائی ڈرامہ پل دو پل کے شوٹنگ کے دوران کی تھی، یہ تصویر 1996 میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کھینچی گئی تھی، تصویر نے نادیہ خان کی عمر سے متعلق بحث کو جنم دے دیا، سوشل میڈیا پر صارفین مختلف اندازے لگا رہے ہیں، ایک مداح نے لکھا یہ تصویر 1995 یا 1996 کی ہے ، اگر نادیہ ابھی بھی 40 کی ہیں تو اس تصویر میں وہ صرف 10 سال کی تھیں۔ایک اور نے کہا کہ نادیہ تقریباً 49 یا 50 سال کی ہوں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہمہ جہت چیلنجز کا مقابلہ کیا جائیگا : فوج داخلی استحکام کیلئے پرعزم : فیلڈ مارشل

پی ایس ایل میں تاریخ رقم، سیالکوٹ کرکٹ ٹیم 185 کروڑ اور حیدرآباد ٹیم 175 کروڑ میں فروخت

بلوچستان میں چیلنجز سے نمٹنے کیلئے وفاق اور صوبے کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا : شہباز شریف

اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب پروگرام شروع، مذہبی منافرت روکنا علما کی ذمہ داری : مریم نواز

بھارت الزامات سے امن دشمن اقدامات چھپا نہیں سکتا : دفتر خارجہ

پنجاب حکومت ایک قدم پیچھے ہٹنے پر تیار، پراپرٹی اونر شپ قانون میں ترمیم پر رضا مند

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak