مداح دو،چار ماہ بعد میری فلم دیکھنا چاہتے ہیں:شاہ رخ خان
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کا کہنا ہے کہ انکے مداح انہیں فلموں سے دور نہیں دیکھ سکتے ، وہ چاہتے ہیں کہ 2 سے 4 ماہ میں نئی فلم آجائے ۔
بھارتی میڈیا کے مطابق اپنے مداحوں سے گفتگو میں شاہ خان نے کہا کہ مداح نہیں چاہتے کہ میری فلموں میں چار سال کا وقفہ ہو، انہوں نے بتایا کہ 4 سال کے وقفے کے بعد جب وہ سینما پر واپسی کر رہے تھے تو کافی نروس تھے کیونکہ انکی اس سے پہلے کی فلمیں کامیاب نہیں تھیں۔شاہ رخ نے مزید کہا کہ اس دوران مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اچھی فلمیں نہیں کر رہا ہوں۔