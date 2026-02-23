صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوبز میں ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا:زارا نور

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شوبز میں ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا:زارا نور

لاہور (آئی این پی )اداکارہ زارا نور عباس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سجل علی سے دوستی ختم ہونے پر خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ شوبز انڈسٹری میں ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا ۔

`حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے زارا نور نے کہا مجھے نہیں معلوم لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اگر دو لوگوں نے ایک دوسرے کو ان فالو کردیا تو وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہوں گے ۔ زارا نے کہا ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اور خاص طور پر انڈسٹری میں جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ میری انگلیاں واپس آئی ہیں؟انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا میرے دوستوں کے بہت سے گروپس تھے ، میں ہر کسی کو دوست سمجھ لیتی تھی لیکن اسد مجھے تنبیہہ کرتے تھے ، اب سمجھ آیا کہ اسد ہمیشہ صحیح کہتے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب : سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، 2 ملزم ہلاک، ایک زخمی

10وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم

گھر یلو جھگڑے پر خاتون نے خود کو آگ لگا لی، حالت تشویشناک

پاکستانی نژاد کینیڈین شہری سمیت 2 افراد اغواء

ملزم کے نیفے میں پستول چل گیا، مردانہ صفات سے محروم

سندر:دو گروپوں میں فائرنگ، 2 افراد قتل، 1 زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak