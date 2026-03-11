صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہر گھر میں جنات لے آئے ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شوہر گھر میں جنات لے آئے ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ ثنا عسکری نے ایک پروگرام میں شوہر اور جنات کے بارے میں دلچسپ واقعہ سنایا ۔ثنا عسکری نے ایک پروگرام میں بتایا کہ ان کے شوہر کو ڈراؤنی کہانیاں بنانے اور سنانے کا خاص شوق ہے۔

اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی ایک سٹوڈیو بھی قائم کر رکھا ہے۔ چند ماہ قبل انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے شوہر کی آواز آئی ، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے ،ثنا نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ لگتا ہے ان کے شوہر نے گھر کا ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے جو جنات کیلئے دوستانہ ہوگیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کرائے کیلئے استعمال شدہ سکّہ دو ہزار برس پُرانا نکلا

کینسر کے پھیلاؤ کی پیشگوئی کرنے والا نیا اے آئی نظام تیار

امریکی سٹارٹ اپ کمپنی کا سورج کی روشنی بیچنے کا منصوبہ

کار کے ڈیش بورڈ میں پھنسے اژدھے کو نکال لیا گیا

امریکا میں ٹرمپ اور جیفری ایپسٹین کا متنازعہ مجسمہ نصب

اس خاتون کی اصل عمر آپ کو حیران کر دے گی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی
Dunya Bethak