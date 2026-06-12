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اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس پر مطمئن ہوں:صنم سعید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اللہ نے مجھے جیسا بنایا میں اس پر مطمئن ہوں:صنم سعید

کراچی (آئی این پی) اداکارہ صنم سعید نے سوشل میڈیا پر اپنی شکل و صورت اور حلیے پر ہونے والی تنقید کا بھرپور جواب دیا ہے ۔حال ہی میں صنم سعید نے ایک پروگرام میں کہا کہ خوش قسمتی سے انہیں اپنے کیریئر میں بہت کم منفی رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے ۔

 ان کے مطابق بعض اوقات لوگوں کی جانب سے صرف کوجی (واجبی سی) جیسے الفاظ کہے گئے ۔ صنم سعید نے کہا کہ وہ کوجی کہے جانے کو ٹرولنگ نہیں سمجھتیں کیونکہ یہ دراصل ان کے خالق پر تبصرہ ہے ۔ ان کا کہنا تھا، اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے ، میں اسی پر مطمئن ہوں۔ صنم سعید نے مزید کہا کہ ان کا چہرہ کلاسیکی پاکستانی فیچرز رکھتا ہے اور اکثر لوگ ان کی ملاقات پر انہیں مختلف پاکستانی اداکاراؤں سے ملاتے ہیں۔

 

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