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والدین سے متعلق افواہوں سے متاثر ہوتی ہوں: ٹینا آہوجا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
والدین سے متعلق افواہوں سے متاثر ہوتی ہوں: ٹینا آہوجا

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کے سٹار اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا کی شادی سے متعلق افواہوں، قیاس آرائیوں سے بیٹی ٹینا آہوجا بھی متاثر ہوتی ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 36 سالہ ٹینا آہوجا نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں بچپن سے ہی اپنی والدین کے بارے میں ایسی خبریں سنتی آرہی ہوں۔انہوں نے مزید کہا کہ یہ باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں یا بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں، ایسی باتوں سے مجھے پریشانی ہوتی ہے ۔ٹینا آہوجا نے کہا کہ میں افواہوں پر ردعمل دینے کے بجائے انہیں نظر انداز کرنا بہتر سمجھتی ہوں، دراصل میں یہ سب کچھ بچپن سے دیکھتی آرہی ہوں۔ پہلے یہ سب رسالوں میں چھپتا تھا، پھر انٹرنیٹ پر آنے لگا، اب انسٹاگرام اور یوٹیوب کی دنیا تک پہنچ گیا ہے ۔گووندا اور سنیتا آہوجا کی صاحبزادی نے یہ بھی کہا کہ ہر دور میں میڈیا نئی کہانیاں بناکر پیش کرتا رہا ہے ، میرا ماننا ہے کہ شوبز یا عوامی زندگی کے باعث انسان کو مضبوط اعصاب رکھنے پڑتے ہیں۔

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