صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک دہائی بعد اپنی فلمیں دیکھنے پر خود کو تھپڑ مارنے کا دل چاہا:اکشے کمار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایک دہائی بعد اپنی فلمیں دیکھنے پر خود کو تھپڑ مارنے کا دل چاہا:اکشے کمار

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکار اکشے کمار نے اپنے فلمی کیریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا ۔۔

جب مسلسل ایکشن فلمیں کرنے پر مجھے خود پر غصہ آنے لگا، جس کے بعد میں نے اپنی شبیہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ایک انٹرویو میں اکشے کمار نے بتایا کہ 35 برس تک فلمی دنیا میں کامیابی سے کام کرنا ایک غیر معمولی بات ہے ، جب میں فلم انڈسٹری میں آیا تھا تو میرا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا،ایک دہائی بعد جب میں نے اپنی فلمیں دیکھیں تو میرا دل چاہا کہ خود کو تھپڑ ماروں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :مندی کے بادل چھٹ گئے ،2حدیں بحال

حکومتی سکوک نیلامی ،غیر بینک سرمایہ کاروں کوشرکت کی اجازت

حکومت کا پی پی ایل پر کنٹرول مزید مضبوط، شیئر ہولڈنگ میں اضافہ

ڈالر کی قدر میں کمی

مرکنٹائل ایکسچینج میں 30ارب روپے کے سودے

پی پی ایل نے بی ایل زیڈمنصوبے کا باقاعدہ آغازکردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak