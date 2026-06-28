صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں سے زیادتی کی روک تھام کیلئے سخت سزائیں کافی نہیں:خاقان شاہنواز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بچوں سے زیادتی کی روک تھام کیلئے سخت سزائیں کافی نہیں:خاقان شاہنواز

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار خاقان شاہنواز نے حالیہ منتہا کیس اور بچوں کے ساتھ پیش آنے والے دیگر زیادتی کے واقعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک اہم بحث چھیڑ دی۔

انسٹاگرام پر اپنی ویڈیو میں خاقان شاہنواز نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے صرف سخت سزائیں کافی نہیں۔ خاقان شاہنواز کا کہنا ہے کہ توجہ صرف مجرموں کو سزا دینے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسے واقعات کی بنیادی وجوہات پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکی حملوں پر ایران کا جوابی وار : آبنائے ہرمز میں ایک اور تیل برادر بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا، لبنان اسرائیل معاہدہ حزب اللہ نے مسترد کردیا

عالمی منڈی میں تیل قیمتیں مستحکم ہونے پر ہی اضافی ریلیف عوام کو منتقل کیا جائیگا : وزیر پٹرولیم

آزادانہ بحری آمدورفت پوری دنیا کی بنیادی ضرورت بن گئی : شہباز شریف

یوم عاشور کا پرامن انعقاد اداروں کے تعاون، ٹیم ورک کا نتیجہ : مریم نواز

آزاد کشمیر صورتحال پر حافظ نعیم، اچکزئی کی ملاقات، ایکشن کمیٹی سے رابطہ کیلئے کمیٹی قائم

پٹرول، ڈیزل کی قیمتیں برقرار، لیوی میں اضافہ، جیٹ فیول 7.15 روپے لٹر سستا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak