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پاکستانی فلم انڈسٹری روایتی طریقوں سے نہیں چل سکتی : ریشم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پاکستانی فلم انڈسٹری روایتی طریقوں سے نہیں چل سکتی : ریشم

لاہور(شوبزڈیسک ) نامور اداکارہ ریشم نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری میں سینئر فنکاروں کے تجربے اور صلاحیتوں سے ضرور استفادہ کیا جانا چاہیے تاہم اس کے ساتھ ساتھ نئے ٹیلنٹ کو ترجیحی بنیادوں پر مواقع فراہم کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری میں نئی سوچ اور نئے رجحانات کو فروغ مل سکے ۔

 ایک انٹر ویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کو اب روایتی طریقوں سے نہیں چلایا جا سکتا بلکہ ہمیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ فلم کی تیاری کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ ناظرین تک پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، سوشل میڈیا اور دیگر جدید ذرائع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ۔ شائقین کو معیاری اور پرآسائش سینما گھروں کی سہولت فراہم کرنا بھی ناگزیر ہے تاکہ وہ بہتر ماحول میں فلم سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس وقت زیادہ تر فلمیں صرف ایک مخصوص طبقے کو مدنظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی فلمیں تخلیق کی جائیں جو ہر عمر اور ہر طبقے کے ناظرین کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں،اسی حکمت عملی سے پاکستانی فلم انڈسٹری دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے ۔

 

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