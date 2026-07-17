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عالمی مقابلہ حسن میں حصہ لینے والی انیقہ جمال کون ہیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عالمی مقابلہ حسن میں حصہ لینے والی انیقہ جمال کون ہیں

لاہور(شوبز ڈیسک) پاکستان عالمی مقابلۂ حسن مس ورلڈ میں پہلی بار باضابطہ طور پر شریک ہونے جارہا ہے ، جس میں پاکستان کی نمائندگی مس پاکستان انیقہ جمال اقبال کررہی ہیں۔

24 سالہ انیقہ جمال اقبال اکاؤنٹنگ اینڈ آڈٹنگ میں ماسٹرز کی طالبہ ہیں اور اس سے قبل بھی مختلف بین الاقوامی مقابلۂ حسن میں پاکستان کا پرچم بلند کرچکی ہیں۔ انہوں نے مس ورلڈ کے معروف پروگرام ‘بیوٹی ود اے پرپز’ کے تحت پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مدد کو اپنی سماجی مہم کا مرکزی موضوع بنایا ہے ۔انیقہ جمال اقبال کی تاج پوشی لاہور میں ایک مقامی ہوٹل میں ہوئی، جہاں مس پاکستان یونیورسل ڈاکٹر شفق اختر نے انہیں تاج پہنایا۔ 

 

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