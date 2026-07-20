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عتیقہ اوڈھو ہدایتکار اقبال کشمیری کو یاد کرکے آبدیدہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عتیقہ اوڈھو ہدایتکار اقبال کشمیری کو یاد کرکے آبدیدہ

لاہور(این این آئی) سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو ہدایتکار اقبال کشمیری کو یاد کرکے آبدیدہ ہوگئیں۔ سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے ایک ٹاک شو میں شرکت کی ۔

اقبال کشمیری کی ہدایتکاری میں بننے والی اپنی ایک پرانی فلم کا کلپ دیکھتے ہوئے عتیقہ اوڈھو جذباتی ہو گئیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ فلموں جو ڈر گیا وہ مر گیا اور ممی میں کام کیا تھا، اگرچہ فلم ممی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا تھا۔ اقبال کشمیری کو اداکاری سے اس قدر محبت تھی کہ وہ مجھے سکھانے کے لیے خود ڈانس کر کے دکھاتے تھے ۔ وہ اپنے کام کے لیے ناقابل یقین حد تک جنونی تھے ۔

 

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