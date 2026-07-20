صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی ٹی ایس ممبر کی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار، بریانی اور کڑاہی کا ذکر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بی ٹی ایس ممبر کی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار، بریانی اور کڑاہی کا ذکر

سیئول(شوبز ڈیسک)جنوبی کوریا کے میوزک گروپ بی ٹی ایس (BTS) کے رکن کم تہیونگ (وی) نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مداحوں سے گفتگو کے دوران پاکستان آنے اور یہاں کے مشہور کھانوں کا ذائقہ چکھنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔

یہ گفتگو اس وقت شروع ہوئی جب ایک پاکستانی مداح نے وی کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جس پر وی نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہاں مجھے بریانی اور کڑاہی کھانے کو ملے گی؟ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپین ارجنٹینا کو ہرا کر فٹبال کا عالمی حکمران بن گیا

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنالی

ایمباپے ورلڈ کپ تاریخ کے سب سے کامیاب گول سکورر

مقابلے کے دوران حادثہ ،جاپانی اولمپک سلور میڈلسٹ انتقال کر گئے

واپڈا کھلاڑیوں کے ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں 6میڈلز

خیبر پختونخوا بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے :شاہد آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak