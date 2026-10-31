صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ازدواجی رشتے کو ختم کرنے سے پہلے ایک موقع ضروردیں :احسن خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ازدواجی رشتے کو ختم کرنے سے پہلے ایک موقع ضروردیں :احسن خان

لاہور(شوبز ڈیسک )اداکار احسن خان کا کہنا ہے کہ دوسری شادی غلط نہیں لیکن شریکِ حیات کو دوسرا موقع ضرور دیں مگر کسی مجبوری یا دباؤ کے تحت نہیں۔

انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگوکرتے ہوئے کہا کہ شادی ایک انتہائی اہم رشتہ ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہئے ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہئے لیکن ازدواجی رشتے میں کسی تلخ تجربے کے بعد بھی اگر میاں بیوی کے درمیان محبت موجود ہو تو ایک اور موقع ضرور دیں تاہم ایسا کسی مجبوری یا دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہئے۔میں نے دیکھا ہے کہ معمولی باتوں پر اختلافات بھی علیحدگی کی وجہ بن گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

شلجم میں سیب سے زیادہ آئرن اور زنک کی مقدار موجود

آکسپیکرز ہرن کے بال اکھاڑ کر مونچھوں والا پرندہ بن گیا

92 سال کی عمر میں پہلی بار نانا بننے والا امریکی شہری

بھارت میں آسمان کا رنگ اچانک سرخ ، ویڈیوز وائرل

آنکھوں کے سیاہ حلقے ،ظاہری علامات وجہ جاننے کیلئے ناکافی

چین میں سوئی میں دھاگا ڈالنے والا 13فٹ طویل روبوٹ تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak