صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اچانک گولی چل گئی ،ہالی ووڈ ڈائریکٹر مائیکل مان زخمی ہوگئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اچانک گولی چل گئی ،ہالی ووڈ ڈائریکٹر مائیکل مان زخمی ہوگئے

لاس اینجلس (شوبز ڈیسک )ہالی ووڈ کے نامور ڈائریکٹر مائیکل مان حادثاتی طور پر گولی چل جانے سے زخمی ہوگئے ۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ لاس اینجلس میں ہفتے کے روز اس وقت پیش آیا جب 83 سالہ مائیکل مان ٹارگٹ پریکٹس کررہے تھے جس کے بعد پستول ہولسٹر میں رکھتے ہوئے ان سے اچانک گولی چل گئی جس سے وہ زخمی ہوگئے تاہم انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ ڈاکٹرز نے مائیکل مان کی انجری کو معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ زخم معمولی نوعیت کا تھا جس میں جلد کے نیچے ٹشوز متاثر ہوء، مائیکل مان کو ضروری طبی امداد کے بعد ڈسچارج کردیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak