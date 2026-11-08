صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھوٹی بہن کینسر میں مبتلا،میرا کی دعاؤں کے لئے اپیل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
چھوٹی بہن کینسر میں مبتلا،میرا کی دعاؤں کے لئے اپیل

لاہور (شوبز ڈیسک) اداکارہ میرا نے اپنی چھوٹی بہن کی صحت سے متعلق افسوس ناک اطلاع مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے دعاؤں کی اپیل کر دی۔

شائستہ عباس ان دنوں برطانیہ میں کینسر جیسے موذی مرض سے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں جبکہ میرا تاحال ان تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔اداکارہ نے اپنی چھوٹی بہن کے لئے دعاؤں کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے انتہائی تکلیف دہ دور سے گزر رہی ہیں،میرا نے اپنی چھوٹی بہن کی تصویر بھی شیئر کی ہے ، جس میں شائستہ کینسر کے علاج کے دوران بال جھڑ جانے کے باعث مختلف حالت میں دکھائی دے رہی ہیں۔واضح رہے کہ میرا کی چھوٹی بہن شائستہ عباس نے بھی مختصر عرصے کیلئے شوبز انڈسٹری میں کام کیا تھااور چند ڈراموں میں اداکاری کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کیلئے برطانیہ چلی گئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak