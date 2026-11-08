صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت میں ورک ویزا پر مقیم ہوں نورافتحی کا عدالت میں بیان ریکارڈ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارت میں ورک ویزا پر مقیم ہوں نورافتحی کا عدالت میں بیان ریکارڈ

ممبئی (شوبز ڈیسک )بالی ووڈ میں کام کرنے والی مراکشی نژاد کینیڈین فنکارہ نورا فتحی نے 200 کروڑ کیس میں عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بھارت میں ورک ویزا پر مقیم ہیں۔

 انہوں نے اپنے چنئی کے دورے اور سوکیش چندرشیکھر کی اہلیہ لینا پالوز سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات بھی جج کے سامنے رکھیں۔اس سے قبل اداکارہ کی جانب سے پیشی سے استثنیٰ کی درخواست پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بطور گواہ آپ کو عدالت میں حاضر ہونا چاہئے تھا، عدالت کو معمولی بات نہ لیں’جس کے بعد نورا فتحی اس بار خود عدالت میں پیش ہوئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا نے ایرانی ایٹمی پروگرام کی معلومات پر 2 کروڑ ڈالر انعام مقرر کردیا، سرحدی نگرانی کیلئے ٹاسک فورس قائم : ایران کے پاکستان سمیت 12 ممالک سے رابطے

لگژری کے سوا تمام گاڑیاں سستی کرنے کا اعلان

آج ضمنی انتخاب : خلاف ورزی پر عطا تارڑ کو نوٹس، طلبی : نتیجہ روکا جاسکتا الیکشن کمیشن

مریم نواز نے سڑکوں کی صفائی کیلئے پہلے الیکٹرک سوئیپر ٹرک کا افتتاح کر دیا

پٹرولیم قیمتوں میں بتدریج کمی کی جارہی : وزیر اعظم

بجلی 2 روپے 36 پیسے یونٹ مہنگی، صنعتی و زرعی صارفین کیلئے اضافی کھپت پر ریلیف میں کمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak