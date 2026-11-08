صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالی ووڈ میں سپر سٹارز کا دور ختم ہونے جارہا ہے :فرح خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بالی ووڈ میں سپر سٹارز کا دور ختم ہونے جارہا ہے :فرح خان

ممبئی (شوبز ڈیسک )بھارتی فلمساز اور کوریوگرافر فرح خان نے نئی نسل کے اداکاروں میں خود اعتمادی کی شدید کمی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔

انہوں نے ایک انٹرویو میں کہاکہ نئے اداکاروں کے روئیے کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتاہے کہ اب بالی ووڈ میں سپر سٹارز کا دورہ ختم ہونے جارہا ہے ۔ شاہ رخ خان، سلمان خان، امیتابھ بچن، عامر خان اور اکشے کمار بالی ووڈ کے آخری سپر سٹارز ہیں، ان کے بعد یہ سنہری دور ختم ہوجائے گا۔انہوں نے انکشاف کیا کہ نئے اداکار فلم ڈائریکشن، کوریوگرافی، میوزک اور کاسٹنگ جیسے معاملات میں بلاوجہ مداخلت کرتے ہیں جبکہ اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :شدیدبارش ، 70ہزار خیمے زیر آب، ہزاروں بے گھر

ٹرمپ انتظامیہ میں ہلچل، محکمہ انصاف کے کئی اعلیٰ حکام مستعفی

اسرائیلی صدر نے گادی آئزن کوٹ کو حکومت سازی کی دعوت دیدی

پاکستانی خلا باز چینی اسپیس اسٹیشن پر جانیوالے پہلے غیر ملکی

ٹرمپ کو قتل کرنے کی دھمکی دینے والا مسلح شخص گرفتار

یمن :سعودی فضائی حملے ،27 افراد جاں بحق،36زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak