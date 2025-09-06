صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون ٹیچرکا50کلومیٹردورتبادلہ کونساعوامی مفاد؟سپریم کورٹ

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے خاتون کے نان و نفقہ سے متعلق اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا،دوران سماعت چیف جسٹس یحیی آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ ایک خاتون بہت مشکل سے گھر سے نکل کر سپریم کورٹ آتی ہے ، ہم محض تین تولے سونے کیلئے کسی کو عدالت نہیں بلائیں گے ۔

درخواست گزار وکیل نے موقف اختیار کیا کہ میرے موکل کے خلاف شواہد نہیں ہیں، چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے اوراپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔سپریم کورٹ نے خاتون ٹیچر کے تبادلہ پر عدالتی فیصلے کیخلاف خیبرپختونخوا حکومت کی اپیل خارج کردی، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اختیار کیا کہ خاتون کا تبادلہ عوامی مفاد میں کیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے خاتون ٹیچر کے تبادلہ میں ذاتی مفاد نظر آ رہا ہے ، خاتون کا پچاس کلومیٹر دور تبادلہ کر دیا گیا، ایک سال تک خاتون پچاس کلومیٹر دور ڈیوٹی کیلئے جاتی رہی، ایک سال کے بعد خاتون کا قریبی سنٹر تبادلہ ہوا جو15 دن میں واپس لے لیا گیا، کیا یہ سب عوامی مفاد میں ہو رہا ہے ؟ سپریم کورٹ نے منشیات سمگلنگ میں سہولت کاری کے ملزم ایف آئی اے ملازم طاہر حسن کی درخواست ضمانت مسترد کردی، جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے جدہ ائیر پورٹ پر خاتون سے 35ہزار نشہ آور گولیاں پکڑی گئیں،سعودی حکام نے خاتون سے منشیات پکڑے جانے پر پاکستان سے رابطہ کیا، سعودی حکام کے رابطے پر پاکستان کو مصیبت پڑ گئی، ملزم نے خاتون کو منشیات سمگلنگ میں سہولت کاری کی۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیئے ملزم کیخلاف چار مزید مقدمات بھی ہیں، ایف آئی اے ملازم کی سہولت کاری کے بغیر خاتون کیسے جدہ نکل گئی؟ بعد ازاں عدالت نے ایف آئی اے ملازم طاہر حسن کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔سپریم کورٹ نے منشیات فروشی کے ملزم فرمان کی درخواست ضمانت بھی مسترد کردی ۔

