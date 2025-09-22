صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی:سپرہائی وے سے 3خواجہ سراؤں کی گولیاں لگی لاشیں برآمد

  • پاکستان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے میمن گوٹھ تھانے کے علاقے سپرہائی وے سے 3 خواجہ سراؤں کی گولیاں لگی لاشیں ملی ہیں۔ریسکیو حکام کے مطابق تینوں کو فائرنگ کرکے قتل کیا گیا ، لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔

نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب قتل کیے گئے 3 خواجہ سراؤں میں سے 2 کی شناخت کر لی گئی۔پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کیے گئے 3 میں سے 2 خواجہ سراؤں کی شناخت ان کے اصل نام محمد جیئل اور الیکس ریاست کے نام سے ہوئی ۔خواجہ سراؤں کی تنظیم نے تینوں ہلاک افراد کی شناخت عینی، اسما اور ثمینہ کے نام سے کی۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی)ملیر عبد الخالق پیرزادہ نے میڈیا کو بتایا کہ جائے وقوع سے پرس، ٹشو پیپرز اور دیگر سامان ملا ہے ، خواجہ سرا معمول کے مطابق اسی مقام پر آتے تھے اور انہیں اسی جگہ نشانہ بنایا گیا ہے ۔ 2 خواجہ سراؤں کو سینے جبکہ ایک کو سر پر گولی ماری گئی، جائے وقوعہ سے 2 خول نائن ایم ایم ، پرس، ٹشو پیپرز اور دیگر سامان ملا ہے ۔وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خواجہ سراؤں کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس کو قاتلوں کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر دئیے ہیں۔

