صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کیلئے سیاسی بیان دیا، مصدق ملک

  • پاکستان
سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کیلئے سیاسی بیان دیا، مصدق ملک

اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کو خوش کرنے کیلئے سیاسی بیان دیا ہے، ہو سکتا ہے سہیل آفریدی حکمت سے کام لیں گے۔

ایک انٹرویو میں مصدق ملک نے کہا کہ سانحہ اے پی ایس میں سیکڑوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہم روزانہ اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، خیبرپختونخوا حکومت کہتی ہے آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔مصدق ملک نے کہا کہ اگر آپریشن نہیں ہونے دینا تو پھر دہشت گردوں سے کیسے نمٹیں گے ، بانی پی ٹی آئی کی آج بھی وہی سوچ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

لاہور ٹیسٹ : جنوبی افریقہ کے 6 وکٹ پر216 رنز ، 162 رنز کا خسارہ

دہلی ٹیسٹ: بھارت کو ویسٹ انڈیز کیخلاف فتح کیلئے 58 رنز درکار

غزہ میں جارحیت:انڈونیشیا کا اسرائیلی کھلاڑیوں کو ویزا دینے سے انکار

امریکی کھلاڑی کوکو گف ووہان اوپن ٹینس کے فاتح

ڈیرن سیمی ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ ٹیم کے کوچ بھی بن گئے

راشد خان نے وسیم اکرم اور ثقلین مشتاق کا ریکارڈ برابر کردیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak