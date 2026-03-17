آپ کس طرف ہیں؟ علی لاریجانی کا مسلم ممالک سے سوال
حملہ ہوا تو مسلم اکثریتی ممالک کیطرف سے حمایت نہ ملنے پر افسوس ہوا ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہے امریکا اور اسرائیل آپ کے وفادار نہیں، دشمن ہیں:ایرانی سکیورٹی چیف
تہران(دنیا مانیٹرنگ)ایران کے سکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران امریکا اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے ۔ انہوں نے مسلم ممالک سے سوال کیا کہ وہ کس طرف ہیں۔عرب میڈیا کے مطابق علی لاریجانی نے مسلم ممالک کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ امریکا اور اسرائیل کے خلاف ایران اپنی جدوجہد میں ڈٹ کر کھڑا ہے ، مسلم دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف ہیں۔انہوں نے کہا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکا اور اسرائیل آپ کے وفادار نہیں، درحقیقت یہ آپ کے دشمن ہیں۔لاریجانی نے کہا کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو مسلم اکثریتی ممالک کی طرف سے حمایت نہ ملنے پر افسوس ہوا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہے ۔لاریجانی نے کہا آج کی اصل لڑائی میں امریکا اور اسرائیل ایک طرف ، ایران و مزاحمتی قوتیں دوسری طرف ہیں۔ تو پھر آپ کس طرف ہیں؟،ایرانی رہنما نے مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران خطے پر تسلط قائم کرنے کا خواہاں نہیں بلکہ امت مسلمہ کو متحد دیکھنا چاہتا ہے ۔