ایران کیخلاف جنگ عالمی قوانین کی خلاف ورزی سابق جنرل سیکرٹری نیٹو
سٹاک ہوم(دنیامانیٹرنگ)نیٹو کے سابق جنرل سیکرٹری جینز اسٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور نیٹو کو اس جنگ سے دور رہنا چاہیے ۔۔۔
سویڈن کے سابق وزیراعظم کارل بلڈ نے ایکس پر سٹولٹن برگ کا رشیا ڈائریکٹ ڈاٹ آرگ کو دیا آڈیو انٹرویو شیئر کیا ہے ۔برگ نے انٹرویو میں کہا کوئی ایرانی رجیم کی حمایت نہیں کرتا لیکن جس طریقے سے ایران پر حملہ کیا گیا یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔