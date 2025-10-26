صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ٹک ٹاک کا بخار ایک اور جان لے گیا، شوہر کی فائرنگ سے زخمی نوبیاہتا لڑکی دم توڑ گئی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ٹک ٹاک کے بخار نے ایک اور جان لے لی جبکہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پہلوان گوٹھ میں فائرنگ سے زخمی ہونے والی نوبیاہتا دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگئی۔

رپورٹ کے مطابق گلستان جوہرکے علاقے پہلوان گوٹھ پاکستان سٹورکے قریب جمعہ کو گھر میں فائرنگ سے زخمی ہونے والی 22 سالہ فرزانہ ہفتے کو جناح ہسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگئی۔مقتولہ کی لاش پولیس کارروائی کے بعد چھیپا سردخانے منتقل کی گئی، ایس ایچ او گلستان جوہر نے بتایا مقتولہ کے شوہر غلام مصطفی کو اپنی اہلیہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کرکے آلہ قتل نائن ایم ایم پستول برآمد کر لیا گیا۔ملزم سے ملنے والا پستول بغیر لائسنس یافتہ جو ملزم کشمور سے خرید کر لایا تھا۔فرزانہ ٹک ٹاکر تھی جمعہ کو شوہر کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی تھی شوہر کے ہاتھ میں اس کا پستول تھا، فرزانہ نے اپنے شوہر سے پوچھا اس میں گولی تو نہیں جس پر شوہر نے بتایا کہ نہیں گولی نہیں ہے ۔فرزانہ نے پستول کی نالی کنپٹی پر رکھ کر ٹک ٹاک بنانا شروع کیا ور کہا تم ٹریگر دبا دینا، شوہر نے جیسے ہی پستول کا ٹریگر دبایا تو اس میں سے گولی نکلی اور فرزانہ کے سر میں آر پار ہوگئی۔

