قومی اسمبلی سے بھی27ویں ترمیم منظور:جسٹس یحییٰ آفریدی ہی ملک کے چیف جسٹس ان کی ریٹائرمنٹ پر آئینی عدالت اور سپریم کورٹ میں سے سینئر جج جسٹس آف پاکستان ہونگے

سینیٹ سے منظور بل کی 4شقیں حذف، 4میں ترمیم یا نئی شامل،سنگین غداری کے آرٹیکل 6میں بھی ’’آئینی عدالت‘‘ کا اضافہ، حق میں 234ووٹ،4کی مخالفت،بل دوبارہ سینیٹ بھیج دیا اپوزیشن کا احتجاج، اذان دی،کاپیاں پھاڑ دیں، واک آؤٹ،غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کر کھیل کھیلا گیا:محمود اچکزئی، سپیکر نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کرسکتا،اب کوئی سوموٹو نہیں ہوگا،شہباز شریف ڈلیور کر رہے ،ماننا پڑیگا:بلاول،سارے اختیارات لے لیں، 130 شہروں میں ممدانی دیدیں:فاروق ستار

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر، نامہ نگار،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)سینیٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل دو تہائی اکثریت سے منظورکرلیا گیا، چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر ابہام دورکرنے کیلئے سینیٹ سے منظور بل کی دو شقیں حذف کردی گئیں۔ موجودہ چیف جسٹس ہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے ، صدر مملکت، آڈیٹر جنرل، چیف الیکشن  کمشنر کا حلف چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے ، موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز میں سے سینئر جج چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا۔ترامیم کی منظوری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا آج نواز شریف سرخرو ہوئے ،یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا عروج ہے ،یحیی آفریدی نے آئین کے دائرے میں رہ کر ہماری بھرپور مدد کی۔سپیکر ایاز صادق کی زیرصدارت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ وزیراعظم شہبازشریف، صدر ن لیگ نواز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار،چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو بھی موجود تھے ۔

پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر وزیراعظم شہبازشریف اور وفاقی وزرا نے نوازشریف کا استقبال کیا۔اسی دوران پی ٹی آئی ارکان بھی اکٹھے ہوکر ایوان میں نعرے بازی کرتے ہوئے داخل ہوئے ،انہوں نے ہاتھوں میں بانی پی ٹی آئی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔اپوزیشن نے ایوان میں شدید احتجاج کیا، اقبال آفریدی نے سپیکر ڈائس کے سامنے اذان دینا شروع کر دی، اپوزیشن ارکان ویڈیو بناتے رہے ، حکومتی ارکان نے وزیر اعظم اور نواز شریف کے گرد حصار بنائے رکھا۔ بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کے دوران بھی اپوزیشن ارکان شدید نعرے بازی کرتے رہے ۔ سپیکر ڈائس کے سامنے شدید نعرے بازی کرتے رہے ۔ پی ٹی آئی کے شور شرابے کے باعث بلاول بھٹو کوہیڈ فون لگا کر تقریرکرنا پڑی۔پی ٹی آئی کے ارکان شور شرابے اور احتجاج کے بعد ایوان سے واک آؤٹ کر گئے ،تاہم جمعیت علمائے اسلام (ف)کے چار ارکان ایوان میں موجود رہے اور تمام شقوں کی مخالفت میں اپنی رائے دیتے رہے ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ستائیسویں آئینی ترمیم پر بحث سمیٹتے ہوئے کہنا تھا کہ سینیٹ نے پارلیمانی کمیٹی سے منظور آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کی۔چیف جسٹس کے ابہام کو دور کرنے کیلئے کچھ نئی ترامیم درکا رہیں، ان ترامیم سے واضح ہوگا کہ و ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آرٹیکل 6میں ترمیم لائی جا رہی ہے ، جس میں ترمیم کر کے آئینی عدالت کو بھی شامل کیا گیا۔

انہوں نے کہا سینیٹ سے منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیمی بل 2025 میں شق 4 اور 19 کو حذف کیا جائے ، ترمیم کی شق 4 میں چیف جسٹس کے عہدے میں ابہام تھا جسے دور کیا ہے ، چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا، ترمیم کے بعد جسٹس یحیی آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے ۔ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ سے جو جج سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان کہلائے گا، دونوں عدالتوں میں سے جو چیف جسٹس سینئر ہوں گے وہ کمیشن کو چیئر کریں گے ۔حکومت نے 27 ویں آئینی ترمیم میں 8 نئی ترامیم پیش کیں، چار شقیں حذف کرنے اور چار شقوں میں ترمیم یا نئی شامل کرنے کی ترامیم پیش کی گئیں۔ شق 23 میں ترمیم پیش کی کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی اپنی مدت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے ۔ وزیر قانون نے قومی اسمبلی میں 27 ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کی جس کی حمایت میں 231 ووٹ آئے جبکہ تحریک کی مخالفت میں 4 ووٹ آئے ۔سپیکر ایاز صادق نے آئینی ترمیم کی شق وار منظوری لی جس کیلئے اراکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر حمایت کا اظہار کیا۔جمعیت علمائے اسلام نے ترمیم کی مخالفت کی۔ تمام 59 شقیں دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی گئیں۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے اعلان کیا کہ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم منظورکرلی جس کی حمایت میں 234 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے ہیں۔ن لیگ کے حمزہ شہباز اور پیپلزپارٹی کی شگفتہ جمانی نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ۔

آئینی وقانونی حلقوں کی طرف سے تحفظات کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد دوبارہ سینیٹ بھیج دیا گیا ، اب سینیٹ سے منظوری کے بعد بل صدارتی توثیق کے لئے ایوان صدر بھیجا جائے گا۔قومی اسمبلی سے منظورستائیسویں ترمیم میں آرٹیکل 6کی شق 2اے میں وفاقی آئینی عدالت کو شامل کرنے کی منظوری دی گئی، دیگر ترامیم کے تحت جوڈیشل و آئینی امورکی سماعت کے لئے الگ آئینی عدالت قائم کی جائے گی،فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا، تینوں مسلح افواج کے سربراہ کے لئے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیاگیا ہے جس پر تقرری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کرے گا،جبکہ چیئرمین جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم ہو جائے گا۔وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل سٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کا تقرر کرے گا۔سپریم کورٹ کا ازخود نوٹس کا اختیار ختم کردیا گیا ہے ، ہائی کورٹ کے ججوں کا اب ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کیا جاسکے گا،صدر کو عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد استثنیٰ حاصل ہوگاتاہم اگر وہ دوبارہ کوئی پبلک آفس لے گا تو اس کا استثنیٰ ختم کردیا جائے گا۔

سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئت اس طرح ہوگی کہ وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس،دونوں عدالتوں کے ایک ایک سینئر ترین جج،دو سال کے لئے سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے نامزد ایک جج،دو سینئر ترین ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان شامل ہوں گے ۔سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس میں سے جو سینئر ہوگا وہ کونسل کا سربراہ ہوگا۔ہائی کورٹ کا کوئی جج جو وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج تعیناتی سے انکار کرے گا یا سپریم کورٹ کا کوئی ایسا جج جو وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتی قبول نہیں کرے گا وہ اپنے عہدے سے سبکدوش تصور ہوگا۔ کسی آئینی ترمیم پر کسی عدالت کی جانب سے سوال نہیں اٹھایا جاسکے گا۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت میں پہلی مدت کے بعد دونوں عدالتوں میں جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا۔وفاقی آئینی عدالت میں تمام صوبوں سے ججز کی مساوی نمائندگی ہوگی اور کم سے کم ایک جج اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیاجائے گا۔ججز تعیناتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہو یا رہا ہو،ہائی کورٹ میں بطور جج 5 سال تک خدمات سرانجام دی ہوں،ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا 20 سال کا بطور وکیل تجربہ ہو۔وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا حلف صدر مملکت لے گا جبکہ ممبر ججز سے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت حلف لیں گے ۔

سپریم کورٹ یا آئینی بینچز کے پاس اس ترمیم کی منظوری تک تمام پٹیشنز،اپیلیں، اس آرٹیکل کے تحت پاس احکامات پر نظر ثانی کی درخواستیں،التواء کی درخواستیں وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کی جائیں گی۔وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے لئے عمر 68 سال مقرر کی گئی ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر صدر مملکت، نواز شریف اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان و اراکین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا آئینی عدالتوں کے قیام سے بے نظیر کی روح آج بہت خوش ہوگی،میثاق جمہوریت میں واضح آئینی عدالت کا لکھا تھا، آج 19 سال بعد یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا، بے نظیر کی روح کو تسکین مل رہی ہو گی، اللہ نے آج نواز شریف کو بھی سرخرو کیا، آئینی عدالت کا معرض وجود میں آنا میثاق جمہوریت کا عروج ہے ۔ اپوزیشن کو 19 سالوں میں آئینی عدالت کے حوالے سے یاد نہ آیا، آج انہیں یہ کورٹ تکلیف دے رہی ہے مگر میں سمجھتا ہوں اختلاف اپوزیشن کا حق ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں ،تاہم گالی گلوچ اور الزام تراشی کو ختم کرنا ہوگا، ملک کی ترقی اور خوشحالی کیلئے سب کو ملکر کام کرنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس یحیی آفریدی کا شکریہ، جنہوں نے بھرپور معاونت کی اور کورٹس نے فیصلے کیے اور قومی خزانے میں اربوں روپے آچکے ہیں، یحیی آفریدی نیک نام چیف جسٹس ہیں، شخصیت اور کارکردگی شاندار ہے ، اُن کی مدد ملی اور اس فورم سے اُن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی آئینی عدالت اور اداروں کی سربراہی کرتے رہیں گے ۔وزیراعظم نے کہا معرکہ حق کی شاندار کامیابی کے بعد کسی بھی ملک کے سربراہ پانچ قدم آگے چل کر استقبال کرتے ہیں، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اٹھارہویں ترمیم یا این ایف سی میں بغیر مشاورت کے کوئی تبدیلی کی جائے ، صوبوں کی ترقی سے ہمیں خوشی ہے ۔چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو نے کہا کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کرسکتا، پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے ، بھارتی جہاز گرانے پر دنیا میں طاقت ملی، اس اقدام کی وجہ سے فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا، 27ویں آئینی ترمیم میں اس کو شامل کیا جس کی حمایت کی،اپوزیشن کا کام یہ نہیں وہ اپنے لیڈر کا رونا روئے ، اپوزیشن کاکام ہے حکومت کا احتساب کرنا ہے ، اپوزیشن کو چاہیے تھا وہ کمیٹی میں بیٹھتی۔وزیر اعظم شہباز شریف محنت کر رہے ہیں ڈلیور بھی کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی کو ماننا پڑے گا،آئینی عدالت میں تمام صوبوں سے برابرکی نمائندگی ہونا بڑی کامیابی ہے ،اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا، اس ترمیم کے بعد کوئی جج اپنی مرضی سے ازخود نوٹس نہیں لے گا، پاکستان نے دہشتگردی اور بحرانوں سے نکلنا ہے تو چارٹر آف ڈیمو کریسی کے دیگر حصوں پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔

قبل ازیں اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی اظہار خیال کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے 27 ویں ترمیم کے بل کی کاپی پھاڑ دی اور کہا یہ حکومت فارم 47 پر قائم کی گئی ہے ، اب یہ بتائیں ایسی پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کا اختیار دیا جا سکتا ہے ؟ اس آئینی ترمیم میں غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کرکھیل کھیلا گیا۔ اس موقع پر سپیکر نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، محموداچکزئی نے دعوت مستردکرتے ہوئے کہا آپ سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ حقیقی نمائندے نہیں۔ایاز صادق نے کہا کہ میں آپ کے لیڈر کو دو بار ہرا کے یہاں آیا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہم نے مذاکرات میں حصہ لینے کی ہر ممکن کوشش کی، ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھایا گیا۔وفاقی وزیر عطا تارڑ نے کہا آج جب یہ پارلیمان ایک اعلیٰ ادارہ پاکستان کا ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہا ہے ان کو چبھ رہا ہے ، دوہرے معیار کے علاوہ ان کی سیاست ہے کیا،کیا پارلیمنٹ نے جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ بلائی؟ میٹنگ بلاتے بات کرتے تو بات تھی۔ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے وزیراعظم، وزیرقانون اور فیلڈ مارشل سے مطالبہ کیا کہ خدارا سارے اختیارات لے لیں، 130 شہروں میں زہران ممدانی دے دیں۔پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے کہا آج مرد مجاہد عمران خان جس کا اللہ پر یقین ہے وہ کہتا ہے تم جتنی مرضی ترامیم کر لو میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 4 بجے تک ملتوی کردیا گیا۔

