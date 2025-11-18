صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر داخلہ، چینی سفیر ملاقات، سکیورٹی تعاون مزید مستحکم بنانے پر اتفاق

  • پاکستان
وزیر داخلہ، چینی سفیر ملاقات، سکیورٹی تعاون مزید مستحکم بنانے پر اتفاق

اسلام آباد(این این آئی)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زیڈونگ نے ملاقات کی جس میں دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

چین کے سفیر نے اسلام آباد کچہری کے قریب ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ملاقات میں انسدادِ دہشت گردی اورسکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔وزیر داخلہ نے کہا پاکستان دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہ ملک ہے ،چین کے تعاون کا بے حداحترام کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا اہرامِ مصرمیں خفیہ راستے کا انکشاف

وزن گھٹانے کی ادویات سے بینائی جا سکتی ہے :تحقیق

31 دسمبر تک شادی کرو انعام پاؤ ، منفرد سکیم متعارف

بھالوؤں کو آبادی سے دور رکھنے کیلئے بھونکنے والے ڈرونز

ٹریفک چالان فیس کے بدلے خوراک عطیہ کرنیکی سہولت

وہ قصبہ جہاں اب 66 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak