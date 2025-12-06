سمندری طوفان:شہباز کا وزیراعظم ملائیشیا کو فون، مدد کی پیشکش
اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیراعظم داتو سری انور ابراہیم کو ٹیلی فون کرکے حالیہ سمندری طوفان سے ہونے والی تباہی پر ملائیشیا کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے ۔
وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جمعہ کو جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی عوام اور حکومت کی جانب سے حالیہ سمندری طوفان ڈاہ واہ کے باعث ہونے والی شدید بارشوں، سیلاب اور بھاری تودے گرنے کے نتیجے میں ہونے والے قیمتی جانی و مالی نقصانات پر ملائیشیا کے وزیراعظم سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے متاثرہ و غمزدہ خاندانوں کیساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں اور بے گھر ہونے والوں کی جلد صحت یابی و بحالی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔وزیراعظم نے اس مشکل گھڑی میں ملائیشین عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی و ہمدردی کا اظہار کیا اور جاری امدادی اور ریسکیو کی کارروائیوں میں پاکستان کی جانب سے ہر ممکن مدد کی پیشکش بھی کی۔ وزیراعظم نے کہا ملائیشین حکومت کو امدادی کارروائیوں میں جس قسم کی بھی معاونت درکار ہو گی پاکستان فراہم کرے گا۔ انور ابراہیم نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اس مشکل وقت میں اظہار ہمدردی اور فکرمندی کے جذبات اور رابطہ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے ۔