فضائی معیار کی بہتری ابتدا،ماحول دوست پنجاب حتمی منزل :مریم نواز
لاہور کی فضا42فیصد بہتر ہوئی ،سموگ تدارک کیلئے بہت کام باقی،عوام ساتھ دے جدید ہوائی سفری سہولیات کی فراہمی کیلئے پرعزم:وزیراعلیٰ ، ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال نومبر میں فضائی بہتری ہماری محنت اور عوام کے تعاون کا نتیجہ ہے ، تعاون پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام اداروں کو شاباش دیتی ہوں،فضائی معیار کی بہتری ابتدا ہے ، ماحول دوست پنجاب حتمی منزل ہے ۔ڈیٹاکے تجزیہ کے مطابق پنجاب حکومت کے موثر اقدامات کے نتیجے میں لاہور کے فضائی معیار میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 42 فیصد بہتر ہوئی،نومبر کے 30 میں سے 23 دنوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں واضح بہتری دیکھی گئی ،گزشتہ سال 2024 میں 453 ایئر کوالٹی انڈیکس تھا جبکہ رواں سال نومبر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 261 رہا ۔ مریم نواز نے ڈیڑھ سال کی حکومت کے دوران ماحولیاتی بہتری کے لئے تاریخی اقدامات کئے ،قانون سازی، قوانین پر موثر عملدرآمد، جدید مشینری، ماحولیاتی تحفظ کے لئے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے اہم کردار ادا کیا۔
مریم نواز کا اپنے بیا ن میں کہناتھاکہ ہمارے پاس جدید فورکاسٹنگ سسٹم موجود ہے ، ٹیکنالوجی،مانیٹرنگ اور سرویلنس استعمال کی جارہی ہے ،بھٹوں اورانڈسٹریل یونٹس کی انوائرنمنٹل کنٹرول سسٹمز کی کیوآرکوڈڈ نگرانی جاری ہے ، سپرسیڈرز نے بہترین کام کیا،5 ہزار سپرسیڈرز فیلڈ میں تھے جس کی وجہ سے فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے واقعات میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی۔دن بدن درجہ حرارت کی کمی کے باعث مشکل ٹائم زون میں داخل ہورہے ہیں،فضائی آلودگی اورسموگ کے تدارک کے لئے ابھی بہت کام باقی ہے اورعوام کو بہت ساتھ دینا ہوگا۔مریم نواز نے گزشتہ روز ایم ٹو راوی ٹول پلازہ پرروڈا پیکیج 16ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ کیا جہاں انہیں تفصیلی بریفنگ دی گئی،انہوں نے راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت کی ۔وزیراعلیٰ نے انٹرنیشنل سول ایوی ایشن ڈے پراپنے پیغام میں کہاکہ معیشت، سیاحت اور عوامی روابط کے فروغ کیلئے ایوی ایشن کا کردار فراموش نہیں کیا جاسکتا،پنجاب حکومت جدید ہوائی سفری سہولیات فراہم کرنے کیلئے پُرعزم ہے ۔