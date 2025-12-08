آئی ایم ایف ایگز یکٹوبورڈ کا اجلاس آج،پاکستان کیلئے 1.2ارب ڈالر کی منظوری متوقع
آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ 14اکتوبر کو ہوا تھا، پاکستان قرض کی قسط کیلئے تمام شرائط پوری کر چکا آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر، کلائمیٹ فنانسنگ کی مد میں 20 کروڑ ڈالر جاری کئے جائینگے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کو 1اعشاریہ 2 ارب ڈالر قسط کی منظوری کیلئے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج 8دسمبر کو ہوگا، شیڈول جاری کر دیا گیا۔پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا، پاکستان 1اعشاریہ 2 ارب ڈالر قرض کی قسط کیلئے تمام شرائط پوری کر چکا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر ملیں گے ، کلائمیٹ فنانسنگ کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالر جاری کئے جائیں گے ۔ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے پہلے کرپشن اینڈ گورننس ڈایئگناسٹک رپورٹ جاری کرے ، پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈایئگناسٹک رپورٹ جاری کر دی ہے ۔قبل ازیں وزارتِ خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈپٹی ڈائریکٹر بو لی نے پاکستان کے جاری اصلاحی سفر کو سراہتے ہوئے ملک کو اصلاحات اور بحالی کے صحیح راستے پر گامزن ہونے کی ایک بہترین مثال قرار دیا ہے ۔
عہدیدار نے بتایا کہ سات ارب ڈالر کے استحکام پروگرام کے علاوہ آئی ایم ایف پاکستان کو1اعشاریہ 3 ارب ڈالر کی معاونت آر ایس ایف کے تحت فراہم کر رہا ہے ، جس کا مقصد موسمیاتی خطرات سے متعلق مالی، اقتصادی اور جسمانی لچک کو مضبوط کرنا ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ یہ پروگرام پاکستان کو گرین بجٹنگ کو فروغ دینے ، مالیاتی ضوابط میں موسمیاتی خطرات کے جائزے کو شامل کرنے ، موسمیاتی ڈیٹا کی بہتر شفافیت اور موسمیاتی طور پر مضبوط انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرے گا۔وزارتِ خزانہ کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایم ایف نے پاکستان کی موسمی خطرات سے نمٹنے اور طویل مدتی لچک قائم کرنے کی کوششوں میں آئی ایم ایف کی بھرپور حمایت پر دوبارہ زور دیا۔یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب دوحہ کے شیرٹن گرانڈ میں منعقد ہونے والے 23 ویں دوحہ فورم میں ایک اعلیٰ سطح کے پینل میں ممتاز مقرر کے طور پر شریک ہوئے ۔ادھر آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان کو 8 دسمبر 2025 کے ایگزیکٹو بورڈ ایجنڈے میں شامل کیا ہے ، ایگزیکٹو بورڈ اگلی 1اعشاریہ 2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری پر غور کرے گا، جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ( ای ایف ایف )کے دوسرے جائزے اور ریزیلیئنس اینڈ سسٹین ایبلیٹی فیسلٹی (آر ایس ایف )کے پہلے جائزے کا احاطہ کرے گی۔