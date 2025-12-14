صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب سے31 ہزار377 غیرقانونی مقیم غیر ملکی ڈی پورٹ

  • پاکستان
11ہزار576مرد ،6ہزار679خواتین اور 13ہزار 133بچے شامل

لاہور (کرائم رپورٹر )پنجاب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے ، لاہور سمیت صوبہ بھر سے اب تک 31 ہزار 377 افغانیوں سمیت غیر قانونی  مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈی پورٹ کر دیا گیاہے جبکہ اس وقت 203 غیر قانونی مقیم افراد مختلف ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا ہے کہ ڈی پورٹ کئے گئے افراد میں 11 ہزار 576 مرد، 6679 خواتین اور 13 ہزار 133 بچے شامل ہیں،ان میں 10 ہزار 43 رہائشی ثبوت رکھنے والے ، 11 ہزار 67 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جبکہ 10 ہزار 267 غیر قانونی مقیم غیر ملکی شامل ہیں۔

