صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ہم آہنگی ضروری :فیلڈ مارشل

  • پاکستان
چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ہم آہنگی ضروری :فیلڈ مارشل

دشمن عناصر اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کیلئے پراکسیز استعمال کر رہے چیلنجز پہچاننے ،مقابلہ کیلئے مستقبل کے لیڈرز چوکنا رہیں :این ڈی یو کا دورہ

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر، دنیا نیوز) چیف آف آرمی سٹاف اور چیف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہاہے کہ دشمن عناصر اب براہِ راست مقابلے کی بجائے اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کیلئے پراکسیز اور غیر واضح طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ملک کو مختلف شعبوں میں مستقل اور وسیع چیلنجز کا سامنا ہے ۔ یہ چیلنجز روایتی، غیر روایتی، انٹیلی جنس، سائبر، اطلاعاتی، عسکری، اقتصادی اور دیگر شعبوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے نمٹنے کیلئے جامع، کثیرالجہتی تیاری، مستقل تطبیق اور قومی طاقت کے تمام عناصر کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے ۔ غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہیں، مستقبل کے لیڈروں کو تربیت دی جانی چاہیے ، ایسے کثیرالجہتی چیلنجز کو پہچاننے اور ان کا مقابلہ کرنے کیلئے چوکنا رہنا چاہیے ، غیر یقینی صورتحال میں فیصلہ سازی آج کے سکیورٹی ماحول کیلئے اہم ہے ۔

آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ انہیں قومی سلامتی اور وار کورس کے شرکا جن میں سول و عسکری ماہرین شامل تھے ، نے موجودہ قومی سلامتی کے چیلنجز اور ان کے حل کیلئے حکمت عملی پر اپنے علمی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی، علاقائی اور داخلی سلامتی کے پیچیدہ اور بدلتے ماحول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا غیر یقینی صورتحال میں فیصلہ سازی کے دوران وضاحت اور فکری لچک انتہائی اہم خصوصیات ہیں، جو آج کے متنازع اور منتشر سلامتی کے ماحول میں کام کرنے کیلئے ضروری ہیں۔فیلڈ مارشل نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کردار کو سراہا اور کہا کہ یہ ادارہ ایسے سٹرٹیجک مفکرین تیار کر رہا ہے جو سخت تربیت اور علمی بصیرت کو موثر پالیسی سازی اور عملی نتائج میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے پیشہ ورانہ عسکری تعلیم کو ادارہ جاتی صلاحیت مضبوط بنانے ، مقامی استعداد کو فروغ دینے اور قومی استقامت یقینی بنانے میں کلیدی قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے شرکا ء کے تجزیے اور نتائج کی تعریف کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل چھین لئے

لاہور :گھریلو جھگڑے پر سوتیلی ماں نے 6 سالہ بچی کو قتل کر دیا

شیخوپورہ، رحیم یار خان:حادثات، 6افراد جاں بحق، 23زخمی

حافظ آباد:ڈاکوئوں کی موٹر سائیکل سوار فائرنگ ، رقم اور فون لوٹ لیا

ہیڈ قادر آ باد پر دریائے چناب سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

کامونکے :پولیس ملازم بن کر شہریوں کو بلیک میل کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak