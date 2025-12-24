چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ہم آہنگی ضروری :فیلڈ مارشل
دشمن عناصر اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کیلئے پراکسیز استعمال کر رہے چیلنجز پہچاننے ،مقابلہ کیلئے مستقبل کے لیڈرز چوکنا رہیں :این ڈی یو کا دورہ
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر، دنیا نیوز) چیف آف آرمی سٹاف اور چیف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہاہے کہ دشمن عناصر اب براہِ راست مقابلے کی بجائے اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کیلئے پراکسیز اور غیر واضح طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ملک کو مختلف شعبوں میں مستقل اور وسیع چیلنجز کا سامنا ہے ۔ یہ چیلنجز روایتی، غیر روایتی، انٹیلی جنس، سائبر، اطلاعاتی، عسکری، اقتصادی اور دیگر شعبوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے نمٹنے کیلئے جامع، کثیرالجہتی تیاری، مستقل تطبیق اور قومی طاقت کے تمام عناصر کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے ۔ غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے انتہائی اہم ہیں، مستقبل کے لیڈروں کو تربیت دی جانی چاہیے ، ایسے کثیرالجہتی چیلنجز کو پہچاننے اور ان کا مقابلہ کرنے کیلئے چوکنا رہنا چاہیے ، غیر یقینی صورتحال میں فیصلہ سازی آج کے سکیورٹی ماحول کیلئے اہم ہے ۔
آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ انہیں قومی سلامتی اور وار کورس کے شرکا جن میں سول و عسکری ماہرین شامل تھے ، نے موجودہ قومی سلامتی کے چیلنجز اور ان کے حل کیلئے حکمت عملی پر اپنے علمی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی، علاقائی اور داخلی سلامتی کے پیچیدہ اور بدلتے ماحول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا غیر یقینی صورتحال میں فیصلہ سازی کے دوران وضاحت اور فکری لچک انتہائی اہم خصوصیات ہیں، جو آج کے متنازع اور منتشر سلامتی کے ماحول میں کام کرنے کیلئے ضروری ہیں۔فیلڈ مارشل نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کردار کو سراہا اور کہا کہ یہ ادارہ ایسے سٹرٹیجک مفکرین تیار کر رہا ہے جو سخت تربیت اور علمی بصیرت کو موثر پالیسی سازی اور عملی نتائج میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے پیشہ ورانہ عسکری تعلیم کو ادارہ جاتی صلاحیت مضبوط بنانے ، مقامی استعداد کو فروغ دینے اور قومی استقامت یقینی بنانے میں کلیدی قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے شرکا ء کے تجزیے اور نتائج کی تعریف کی۔