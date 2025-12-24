صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران سے ملاقات کیلئے بہنوں کا دھرناآپریشن کے بعد ختم

  • پاکستان
عمران سے ملاقات کیلئے بہنوں کا دھرناآپریشن کے بعد ختم

عمران کا مذاکرات نہ کرنیکا پیغام ، یہ ڈرپوک لوگ فوری مذاکرات پر آجاتے :علیمہ

راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار )بانی پی ٹی آئی عمران کی بہنوں نے فیکٹری ناکہ سے دھرنا 6 گھنٹے بعد ختم کر دیا۔ پولیس نے فیکٹری ناکہ پر آپریشن کیا تو شرکا نے پلاسٹک کے شاپر بطور ڈھال پہن لئے ۔بانی کی بہنیں،کارکنوں سمیت فیکٹری ناکہ سے اٹھ کر گورکھپور کی جانب روانہ ہو گئے ،دھرنا دینے والوں نے جگہ چھوڑ دی ، قبل ازیں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پران کی بہن علیمہ خان اور کارکنوں نے اڈیالہ کے قریب دھرنا دے دیا تھا ۔علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات نہ کرنے کا پیغام دیا ہے ، اب جب عمران خان نے پیغام دے دیا تو اب کوئی مذاکرات کا کہے گا تو وہ بانی کی پارٹی کا نہیں ہوگا۔فیکٹری ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ نے کہا کہ بانی کو قید تنہائی میں رکھا ہے ، یہ بتانہیں سکے کہ بانی کو کیوں قید تنہائی میں رکھا ہے ؟ بانی نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا ہے تیاری پکڑو سڑکوں پر نکلیں گے ، ہم یہاں ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں ہمارا آئینی حق چھینا جارہا ہے ، بانی پر مینٹل ٹارچر کیا جارہا ہے ، بشریٰ بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے ، ہم بانی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ۔ جب بانی احتجاج کہ کال دیتے ہیں یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ڈرپوک لوگ فوری مذاکرات پر آجاتے ہیں۔راولپنڈی داہگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ اچکزئی کے پاس اگر مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور مذاکرات کریں لیکن اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ کسی کے پاس مذاکرات کے اختیارات موجود نہیں تو ضرو کوئی میسج آیا ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں مندی، انڈیکس 130.44 پوائنٹس گرگیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 47 ارب کے 67955 سودے

عالمی تجارتی نمائش میں شرکت کیلئے درخواستیں 31 دسمبر تک طلب

میڈ اِن پاکستان ٹریکٹرز افریقی ممالک برآمد کئے جائیں گے

کشمور میں گیس کے نئے ذخائر دریافت کرلئے گئے

میزان بینک کی اسٹائلرز انٹرنیشنل کو ایڈوائزری خدمات فراہم

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak