طیارہ حادثہ:ایئر بلیو کی تمام 8اپیلیں خارج، معاوضہ ادائیگی کا حکم
ایئرلائن پر فی اپیل 1لاکھ اور مجموعی طور پر 80لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا متاثرین اور ائیر بلیو کی اپیلوں پر تحریری فیصلہ
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈاکٹر رسول بخش میرجت نے 2010 میں وفاقی دارالحکومت میں ایئر بلیو کے طیارے کو حادثہ کے واقعہ پر نقصانات کے لیے معاوضے کے سول دعویٰ جات میں ایئر بلیو کی تمام 8 اپیلیں خارج کرتے ہوئے ایئرلائن پر فی اپیل 1 لاکھ جبکہ مجموعی طور پر 80 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا، عدالت نے ایئر بلیو کو5 ارب 41 کروڑ 78 ہزار روپے کی رقم ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے متاثرین اور ایئر بلیو کی اپیلوں پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے متاثرہ سمیرا نوید چوھری اور2دیگر کو 143.189 ملین، راشد ذوالفقار اور چار دیگر کو 630.94 ملین، الیاس کو 1101.868 ملین،گوہر رحمان کو 507.348 ملین، جنید الزماں حامد کو 996.048 ملین، جاوید خان کو 857.025 ملین، سلیمہ راجپوت کو 572.666 ملین اور کرنل (ر)شمیم اختر کو 606 ملین بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔