علیمہ پر فرد جرم عائد کرنے کے خلاف ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیل دائر
راولپنڈی (خبر نگار)نومبر احتجاج کے مقدمہ میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پر ان کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف لاہور ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیل دائر کر دی گئی۔
عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ پہلے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو دور کیا جائے اس کے بعد درخواست کو سماعت کیلئے مقرر کیا جائے گا ۔اپیل علیمہ خان نے اپنے وکیل فیصل ملک ایڈووکیٹ کے ذریعے ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر کی جس پر سماعت جسٹس صداقت علی خان، جسٹس سلطان محمود پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کی۔ درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض اٹھایا کہ اس کے ساتھ تصدیق شدہ ایف آئی آر کی کاپی موجود نہیں ہے جس پر عدالت نے وکیل کو ہدایت کی کہ پہلے دستاویزات مکمل کی جائیں۔علیمہ خان کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ میری موکلہ کی غیر موجودگی میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی، جو قانونی طور پر درست نہیں ہے لہذا عدالت ٹرائل کورٹ کو ہدایت دے کہ قانون کے مطابق فرد جرم کا عمل دوبارہ مکمل کیا جائے اور قانونی تقاضوں کے مطابق درخواست گزار کو سنا جائے ۔