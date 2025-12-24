صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیب :سوزوکی موٹرز کیس متاثرین میں 18 کروڑ 60 لاکھ تقسیم

  • پاکستان
نیب :سوزوکی موٹرز کیس متاثرین میں 18 کروڑ 60 لاکھ تقسیم

تقسیم کی جانے والی یہ رقم پلی بارگین کے ذریعے برآمد کی گئی، ترجمان نیب عوامی اعتماد کے تحفظ کیلئے کوششیں جاری رکھے گا: نذیر احمد

لاہور(اپنے نامہ نگار)چیئرمین قومی احتساب بیورو (نیب)لیفٹیننٹ جنرل (ر)نذیر احمد نے نیب لاہور کا دورہ کیا اور سوزوکی سیالکوٹ موٹرز کیس میں عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کے شکار متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی خصوصی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر مرزا فاران بیگ ڈی جی نیب لاہور کی سرپرستی میں 18 کروڑ 60 لاکھ روپے کی رقم 136 مستحق دعویداروں میں تقسیم کی گئی۔ترجمان نیب کے مطابق متاثرین میں تقسیم کی جانے والی یہ رقم پلی بارگین کے ذریعے برآمد کی گئی، جو لوٹی گئی عوامی رقم کی واپسی کے لیے نیب کے موثر احتسابی نظام کی عکاس ہے ۔ مجموعی برآمد شدہ رقم کا 50 فیصد حصہ اس مرحلے پر متاثرین میں تقسیم کر دیا گیا ہے جبکہ بقیہ  50 فیصد رقم آئندہ دنوں میں قانونی و انتظامی تقاضے مکمل ہونے کے بعد تقسیم کی جائے گی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب نے متاثرین کو بروقت انصاف کی فراہمی اور شفاف طریقے سے رقوم کی واپسی کے لیے نیب کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ عوام کے ساتھ د ھوکہ دہی سے متعلق تمام مقدمات میں باقی ماندہ رقوم کی برآمدگی اور تقسیم کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ متاثرین کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جائے ۔چیئرمین نیب نے جاری تفتیشی مقدمات پر جامع پیش رفت رپورٹس بھی طلب کیں اور متاثرین کو درپیش مسائل کی نشاندہی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ نیب انصاف کی فراہمی، شفافیت اور عوامی اعتماد کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں بلا تعطل جاری رکھے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانیہ ، ہر8میں سے 1نوجوان نکوٹین پاؤچ کا یوزر

مٹی میں تیزی سے تحلیل ہونیوالی پلاسٹک تیار

رولر کوسٹر 130فٹ بلندی پر معلق، فلم کا منظر پیش

ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

2025انوکھی ایجادات کے حوالے سے ایک اہم برس

ہوا سے منہ میں جانیوالا پتہ تھوکنا شہری کو مہنگا پڑ گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak