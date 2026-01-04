روزویلٹ کو بلند و بالا عمارت میں تبدیل کرنا چاہتے :مشیر نجکاری
اسلام آباد (این این آئی) وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر نجکاری محمد علی نے انکشاف کیا کہ پاکستان نیویارک میں روزویلٹ ہوٹل کو بلند و بالا عمارت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔
محمد علی نے عرب نیوزکوانٹرویو میں کہا کہ حکومت نے ہوٹل مکمل طور پر فروخت کرنے کا فیصلہ ترک کردیا، ہوٹل کی جگہ ممکنہ طور پر 60منزلہ عمارت تعمیر کی جاسکتی جس میں پانچ ارب ڈالر تک کی ایکویٹی اور فنانسنگ شامل ہو سکتی ہے ۔انہوں نے کہاکہ منصوبے کے تحت حکومت زمین فراہم کرے گی جبکہ نجی شراکت دارایکویٹی سرمایہ لگائے گا، کئی بین الاقوامی اداروں نے اس منصوبے میں دلچسپی ظاہرکی ہے ،روز ویلٹ ہوٹل مسلسل خسارے کے باعث 2020 سے بند پڑا ہے۔