پی ایس ایل میں تاریخ رقم، سیالکوٹ کرکٹ ٹیم 185 کروڑ اور حیدرآباد ٹیم 175 کروڑ میں فروخت
اسلام آباد جناح کنونشن میں نیلامی کی تقریب ، حیدرآباد کو امریکا کے ایف کے ایس گروپ نے خریدا، سیالکوٹ ٹیم آسٹریلیا کے او زی ڈ ویلپرز کے نام رقم سے 36 ارب پی سی بی کو ملیں گے ،امریکا سے 5کمپنیوں نے بڈنگ میں حصہ لیا، پیسے کرکٹ کے فروغ پر خرچ ہونگے ،محسن نقوی،امریکی ناظم کی مبارکباد
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپرلیگ میں تاریخ رقم ،دو نئی ٹیمیں ریکارڈ قیمت میں فروخت ہوئیں، ساتویں ٹیم امریکا کے ایف کے ایس گروپ نے 175 کروڑ اور آٹھویں ٹیم آسٹریلیا کے او زی ڈ ویلپرز نے 185 کروڑ روپے میں خرید لی ۔ ٹیموں کے نام بالترتیب حیدرآباد اور سیالکوٹ ہوں گے ۔اسلام آباد جناح کنونشن میں نیلامی کی تقریب ہوئی،پی ایس ایل برانڈ ایمبیسڈر وسیم اکرم نے بیس پرائز 110 کروڑ روپے بولی سے نیلامی کا آغاز کیا، ساتویں ٹیم حیدرآباد ایف کے ایس گروپ نے 175 کروڑ روپے میں خریدلی۔ پی ایس ایل کی آٹھویں ٹیم کی نیلامی کیلئے بیس پرائز 170کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی، جو 185 کروڑ روپے میں اوزی ڈویلپرز نے خرید لی ، جس کا نام سیالکوٹ ہوگا۔ علی ترین کے دستبردار ہونے کے بعد بولی میں 9 پارٹیاں شریک ہوئیں۔
تقریب کیلئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی جناح کنونشن سینٹر میں موجود تھے ، فیصل آباد، گلگت، سیالکوٹ، حیدرآباد، راولپنڈی، مظفرآباد سے ٹیموں کا انتخاب ہوا۔ نئی دونوں ٹیمیں پی ایس ایل ایڈیشن گیارہ میں شرکت کرینگی ۔تقریب کے آغاز میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے رائزنگ سٹار ایشیا کپ جیتنے والی ٹیم کو 9 کروڑ روپے جبکہ ہانگ کانگ سکسز جیتنے والی ٹیم کو ایک کروڑ 85 لاکھ روپے کی انعامی رقم سے نوازا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ پی ایس ایل کی دو نئی ٹیموں کی جو نیلامی ہوئی ہے اس سے 36 ارب روپے پی سی بی کو ملیں گے ،امریکہ سے پانچ کمپنیوں نے بڈنگ میں حصہ لیا،یہ پیسے کرکٹ کے فروغ پر خرچ ہونگے۔
بڈنگ کے بعد امریکی ناظم الامور اور دونوں ٹیموں کے مالکان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ چند روز پہلے جو پی آئی اے کی بڈنگ ہوئی یہ اسی کا تسلسل ہے ،فواد سرور آج سے چھبیس سال پہلے امریکا گئے تھے انہوں نے ایک فرنچائز لی ہے ،او زی ڈویلپرز کے حمزہ مجید آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔اس بڈنگ سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت خوش ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ سپورٹس پہ یہ پیسے خرچ ہوں گے ۔امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر نے کہا کہ پاکستان میں امریکی نمائندہ کے طور پہ یہاں شرکت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، پاکستانی قوم اور پی ایس ایل کو مبارکباد پیش کرتی ہوں ۔ایف کے ایس کے مالک فواد سرور نے کہا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے، بچپن کے خواب کی تکمیل ہو رہی ہے۔
او زی گروپ کے مالک حمزہ مجید نے کہا کہ کرکٹ ہمارے خون میں بہتی ہے ،سیالکوٹ کے پاس ائیرپورٹ تو تھا، اب کرکٹ ٹیم بھی آ گئی ہے ،ہم ان شا اللہ پی ایس ایل گیارہ جیتنے کی کوشش کریں گے ۔ واضح رہے کہ ایف کے ایس گروپ (فشیندو کوسوما سیجھاترا) ایک عالمی ہولڈنگ کمپنی ہے جس کا مرکزی دفتر انڈونیشیا میں ہے ۔ یہ گروپ زراعت، خوراک، انفراسٹرکچر، ایوی ایشن اور رئیل اسٹیٹ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے ۔ فواد سرور اس گروپ میں بطورِ صدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فواد سرور امریکا میں کرکٹ کے فروغ کیلئے بھی سرگرم ہیں اور کنگزمین کرکٹ برانڈ کے مالک اور منیجر ہیں۔ ان کی ٹیم شکاگو کنگزمین نے 2024 میں مائنر لیگ کرکٹ چیمپئن شپ جیتی تھی دوسری طرف او زی ڈویلپرز کی ویب سائٹ کے مطابق او زی ڈویلپرز لاہور سے تعلق رکھنے والا پاکستان کی رئیل سٹیٹ انڈسٹری میں تیزی سے ابھرنے والا ایک نمایاں نام ہے ۔