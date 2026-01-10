رائیونڈ :رقم کا لالچ دیکر گردے نکال کر فروخت کرنیوالے گروہ کا سرغنہ گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)رائیونڈ سے انسانی گردے فروخت کرنیوالے گروہ کا سرغنہ گرفتار ۔
ترجمان کے مطابق رائیونڈ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے معصوم شہریوں کو پیسوں کا لالچ دیکر گردے نکال کر فروخت کرنے والے ملزم کو ٹریس کرکے گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم شہریوں کو اسلام آباد میں بنائے ہوئے کلینک میں لے جاتا جہاں اس کے ساتھی چند روز حبس بے جا میں رکھتے اور ڈیل ہونے کے بعد گردہ نکال لیتے تھے ۔ پولیس کو ملنے والی فوٹیج میں متاثرہ شخص نادر علی کو دیکھا جا سکتا۔ ملزم نے متاثرہ شہری کو 3 لاکھ روپے کی رقم کا لالچ دیکر 1 گردہ نکال لیا تھا ،دیگر ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔