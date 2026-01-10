صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زچگی کی دوا ڈوفاسٹن کا مخصوص بیچ نمبر جعلی، ملیریا کا انجکشن بھی غیرمعیاری نکلا

  • پاکستان
زچگی کی دوا ڈوفاسٹن کا مخصوص بیچ نمبر جعلی، ملیریا کا انجکشن بھی غیرمعیاری نکلا

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )پنجاب میں جعلی و غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف ، ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے 2 ادویات کے خلاف خطرے کی گھنٹی بجادی۔

 خواتین کی زچگی کے دوران  استعمال ہونے والی دوا ڈوفاسٹن کا بیچ نمبر 250693 جعلی نکلا ۔ڈائریکٹوریٹ نے ڈوفاسٹن کے مخصوص بیچ نمبر کی دوا کے استعمال کو فوری طور روکنے کے احکامات جاری کردئیے جبکہ ملیریا کے علاج میں استعمال ہونیوالا انجکشن ایکٹیمک بھی غیر معیاری نکلا ، غیر معیاری انجکشن کے بیچ نمبر AM 164 کو فوری طور پر ری کال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول نے متاثرہ بیچز فوری واپس بھجوانے کا حکم جاری کردیا جبکہ میڈیکل سٹورز اور طبی عملے کو مخصوص دوائیاں فوری استعمال بند کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سردیوں کی وہ غذائیں جن میں حرارت بھی اور توانائی بھی

نوکری چلی گئی،پسند کی نئی نوکری جلد کیسے تلاش کریں

فیشن برانڈ کا چائے کی خوشبو سے متاثر پرفیوم متعارف

امریکا،ہر ہفتے 3ہزار ڈالر کا لنچ، ملازمین کا انوکھا باس

موسیقی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ؟ اب یہ جاننا بھی ممکن

گرگٹ سے تیز تر رنگ بدلنے والے موبائل کی مقبولیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak