اپوزیشن لیڈرتقرر،پی ٹی آئی کی رواں ہفتے چیئرمین سینیٹ سے ملاقات

اسلام آباد (سید قیصر شاہ)ایوانِ بالا میں قائدِ حزبِ اختلاف کی تقرری کے لیے پاکستان تحریکِ انصاف رواں ہفتے اپوزیشن ممبران کے ہمراہ چیئرمین سینیٹ سے ملاقات کرے گی۔

ملاقات کے دوران قائدِ حزبِ اختلاف کی تقرری کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا اور آئینی و قانونی تقاضے پورے کرنے کی باضابطہ درخواست کی جائے گی۔پی ٹی آئی ایوانِ بالا میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اسے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہے ۔ قائدِ حزبِ اختلاف کی تقرری میں تاخیر کی صورت میں پی ٹی آئی نے رواں ماہ ہونے والے سینیٹ اجلاس میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا ہے ۔احتجاجی حکمتِ عملی کے تحت اجلاس سے واک آؤٹ، کورم کی نشاندہی اور ایوان میں قائدِ حزبِ اختلاف کی تقرری کے مطالبے پر احتجاج کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پی ٹی آئی نے اپوزیشن کے دیگر ممبران سے رابطے شروع کر دئیے ہیں تاکہ اجلاس کے دوران مشترکہ احتجاج کو یقینی بنایا جا سکے ۔ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر قائدِ حزبِ اختلاف کی تقرری کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی۔ دونوں ایوانوں میں قائدِ حزبِ اختلاف کی تقرری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔

Dunya Bethak