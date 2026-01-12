صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خلا میں تیرتا آٹھ فٹبال فیلڈز کے برابر سیارچہ دریافت

  • عجائب دنیا
خلا میں تیرتا آٹھ فٹبال فیلڈز کے برابر سیارچہ دریافت

لاہور(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے خلا میں آٹھ فٹبال فیلڈز کے سائز کے برابر تیرتا سیارچہ دریافت کر لیا۔ MN45 نامی اس جِرمِ فلکی کی رفتار بھی بہت تیز ہے اور اب

اور اب تک دریافت ہونے والے 499 میٹر سے بڑے سیارچوں میں سب سے زیادہ تیزی سے گھوم رہا ہے ۔709 میٹر چوڑا 2025 MN45 اپنے محور کے گرد چکر 1.88 منٹ میں مکمل کرتا ہے اور یہ ہمارے نظامِ شمسی کی سیارچوں کی مرکزی بیلٹ میں سورج کے گرد گھوم رہا ہے ۔سیارچوں کی یہ مرکزی پٹی زمین سے تقریباً 48 کروڑ 28 لاکھ کلو میٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور اس میں مختلف سائز (529 کلو میٹر سائز تک) کے لاکھوں سیارچے موجود ہیں۔تمام سیارچے اپنے مدار میں لڑھک رہے ہیں لیکن کچھ متعدد وجوہات کی بنا پر تیزی سے حرکت کر رہے ہیں جن میں سورج کی تپش، دیگر سیارچوں سے ٹکر اور وہ کس مرکب سے بنے ہیں شامل ہیں۔ MN45

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak