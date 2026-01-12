صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلیہ سے سوشل نیٹ ورک پر محبت ہوئی :کامران جیلانی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اہلیہ سے سوشل نیٹ ورک پر محبت ہوئی :کامران جیلانی

کراچی (آئی این پی)اداکار کامران جیلانی نے اپنی محبت اور شادی کی کہانی بیان کردی۔ ایک پروگرام میں کامران جیلانی نے بتایا کہ میری ملاقات اپنی اہلیہ سے انٹرنیٹ پر سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ اورکٹ کے ذریعے ہوئی تھی۔

کامران جیلانی کے مطابق اورکٹ پر بات چیت کے دوران دونوں کے درمیان دوستی ہوئی، جس کے بعد نمبرز کا تبادلہ ہوا، اس وقت میری اہلیہ راولپنڈی اسلام آباد میں رہتی تھیں جبکہ میں خود کراچی میں مقیم تھا، بعد ازاں میں اسلام آباد گیا اور وہاں ملاقات ہوئی، پھر میری اہلیہ کراچی آئیں جہاں دوبارہ ملاقات ہوئی اور یوں صرف سات ماہ کے اندر دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ۔ اچھی بیوی انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak