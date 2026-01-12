صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقلیتوں کی فلاح کیلئے رواں سال 40لاکھ 81 ہزارروپے خرچ

  • پاکستان
اقلیتوں کی فلاح کیلئے رواں سال 40لاکھ 81 ہزارروپے خرچ

اسلام آباد(نیوز رپورٹر )وزارت مذہبی امورو بین المذاہب ہم آہنگی نے پاکستا ن میں اقلیتوںکی فلاح وبہبود،مالی امداد او وظائف پر رواںمالی سال 2025-2026کے چھ ماہ میں چالیس لاکھ81ہزارر وپے خرچ کیے ہیں۔

وفاقی حکومت نے اقلیتوں کی امداد، ظائف کیلئے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر انتظام اقلیت ویلفیئر فنڈ قائم کررکھاہے ۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے بجٹ میں آٹھ کروڑپچاس لاکھ روپے مختص کیے تھے ۔ وزارت مذہبی امور نے نصف رواں مالی سال میں اقلیتوں کوامداد ودیگر مدات میں39لاکھ81ہزار روپے اوردیگر وظائف کی مد میں ایک لاکھ روپے دیئے ہیں۔ 

