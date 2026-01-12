فتنہ الخوارج کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھے جائیں:علما کرام
قوم کے تحفظ کیلئے فورسزکا کردار قابل تحسین :راغب نعیمی، احسان حسیب ،جامعہ نعیمیہ میں سیمینارسے خطاب احسان بھٹہ، رمضان سیالوی، طاہر بخاری، امداد نعیمی، محبوب چشتی، اکرم رانا، شبیر جامی ودیگر کی بھی شرکت
لاہور(سیاسی نمائندہ)دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں مفتی محمدحسین نعیمی ؒ اورڈاکٹرسرفراز نعیمی شہید ؒ کی یاد میں منعقدہ سالانہ‘‘مفتی اعظم پاکستان سیمینار’’ میں علماء کرام نے مطالبہ ہے کہ فتنہ الخوارج کے خاتمے تک آپریشنز جاری رکھے جائیں۔ ملکی سالمیت، امن و امان اور ریاستی اداروں کی حفاظت کیلئے تمام ضروری اقدامات کئے جائیں۔فتنہ الخوارج کا موجودہ دور میں دوبارہ سر اٹھانا انتہائی خطرناک ہے ، یہ فتنہ اسلامی معاشرتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے ،ہمیں اس فتنے کے خلاف بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی۔ دہشت گرد عناصر اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں، اور ان کے خلاف ریاستی آپریشنز کو کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ فتنہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے ۔علماء کرام نے خوارج کے نظریات کو گمراہ کن اور نوجوانوں کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے دینی مدارس اور علماء کو دعوت دی کہ وہ معاشرے میں فکری رہنمائی کا کردار ادا کریں اور نوجوان نسل کو شدت پسندی سے بچائیں۔سیمینار سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر محمدراغب حسین نعیمی،پیراحسان حسیب الرحمن،سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر محمداحسان بھٹہ،مفتی محمدرمضان سیالوی،ڈاکٹرطاہررضابخاری،مولانا امداد اللہ نعیمی،مولانا محبوب احمد چشتی،پروفیسر ڈاکٹر اکرم رانا،ڈاکٹر سید سلطان شاہ،ڈاکٹر شبیر احمدجامی،مولانا کرم جاوید نورانی،ڈاکٹر عبدالرئوف رفیقی،ڈاکٹر میر آصف اکبر،ڈاکٹر حسیب احمدقادری ودیگررہنماؤں نے خطاب کیا۔
سیمینارمیں شیخ الحدیث مفتی عبدالعلیم سیالوی،مفتی انورالقادی،مولانا غلام نصیرالدین چشتی،ڈاکٹر ارشد اقبال نعیمی،مفتی انتخاب احمدنوری،مفتی قیصر شہزاد نعیمی،علامہ محمدشریف نعیمی،مولانا علی رضاصابری،پیر عثمان نوری،مفتی محمدعمران حنفی،پیر شہباز احمدسیفی،پروفیسرعبدالستار شاکر،پروفیسرظفراقبال نعیمی،مفتی ابوبکراعوان سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے سربراہوں،اساتذہ، جامعہ نعیمیہ کے اساتذہ وطلبہ،نعیمین ایسوسی ایشن کے مرکزی صوبائی عہدیداروں سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔سیمینار میں خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈ اکٹر راغب حسین نعیمی نے کہاکہ جامعہ نعیمیہ گزشتہ 73سال سے دینی تعلیم کے فروغ اورانسانی فلاحی وبہبود میں مصروف عمل ہے ۔یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام نے ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنا یاہے ۔اسلام ایک پرامن دین ہے ، اور اس کے نام پر خون ریزی کرنے والے خوارج اسلام کے دشمن ہیں۔ ریاست پاکستان ان کے خلاف جو آپریشن کر رہی ہے ، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپریشنز خوارج کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں۔ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ خوارج کے فتنہ کا قلع قمع کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے ۔ قوم کے جان و مال کے تحفظ کیلئے سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے ۔